В Днепре задержали злоумышленника, который "заминировал" два вокзала
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Днепре задержали 48-летнего мужчину, который позвонил в полицию и сообщил о “заминировании” двух вокзалов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.
Так, сообщение о заминировании Центрального вокзала в городе Днепр поступило в полицию 1 января в 12:20. К Главному железнодорожному и автовокзалу сразу выехали полицейские вместе с сотрудниками взрывотехнической службы и кинологами. Эксперты-взрывотехники обследовали помещения и прилегающую территорию двух вокзалов. Никаких взрывчатых и опасных устройств обнаружено не было. Эвакуация людей не проводилась.
“Благодаря проведенным оперативным мероприятиям полицейские установили мужчину, который позвонил с собственного мобильного телефона в полицию и сообщил о заминировании. Им оказался 48-летний местный житель. Мужчина пояснил, что совершил звонок без каких-либо причин”, — говорится в сообщении.
Следственным отделом Днепровского ОП внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За ложное сообщение о заминировании ему грозит от 2-х до 6 лет лишения свободы.
Напомним, в столице из-за сообщения о заминировании на около получаса закрывали станцию метро “Майдан Незалежности”.