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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 55277 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 125320 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 131076 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 128995 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 154661 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 113007 просмотра

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5 марта, 08:58 • 112989 просмотра

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В Днепре задержали злоумышленника, который "заминировал" два вокзала

В Днепре задержали злоумышленника, который "заминировал" два вокзала

Киев  •  УНН

 • 8059 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В Днепре задержали 48-летнего мужчину, который позвонил в полицию и сообщил о “заминировании” двух вокзалов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

Так, сообщение о заминировании Центрального вокзала в городе Днепр поступило в полицию 1 января в 12:20. К Главному железнодорожному и автовокзалу сразу выехали полицейские вместе с сотрудниками взрывотехнической службы и кинологами. Эксперты-взрывотехники обследовали помещения и прилегающую территорию двух вокзалов. Никаких взрывчатых и опасных устройств обнаружено не было. Эвакуация людей не проводилась.

“Благодаря проведенным оперативным мероприятиям полицейские установили мужчину, который позвонил с собственного мобильного телефона в полицию и сообщил о заминировании. Им оказался 48-летний местный житель. Мужчина пояснил, что совершил звонок без каких-либо причин”, — говорится в сообщении.

Следственным отделом Днепровского ОП внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За ложное сообщение о заминировании ему грозит от 2-х до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в столице из-за сообщения о заминировании на около получаса закрывали станцию метро “Майдан Незалежности”.

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