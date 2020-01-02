У Дніпрі затримали зловмисника, який "замінував" два вокзали
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Дніпрі затримали 48-річного чоловіка, який зателефонував до поліції та повідомив про “замінування” двох вокзалів. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.
Так, повідомлення про замінування Центрального вокзалу у місті Дніпро надійшло до поліції 1 січня о 12:20. До Головного залізничного та автовокзалу одразу виїхали поліцейські разом з працівниками вибухотехнічної служби і кінологами. Експерти-вибухотехніки обстежили приміщення та прилеглу територію двох вокзалів. Жодних вибухових та небезпечних пристроїв виявлено не було. Евакуація людей не проводилась.
“Завдяки проведеним оперативним заходам поліцейські встановили чоловіка, який зателефонував з власного мобільного телефону до поліції та повідомив про замінування. Ним виявився 48-річний місцевий житель. Чоловік пояснив, що здійснив дзвінок без будь-яких причин”, — сказано у повідомленні.
Слідчим відділом Дніпровського ВП внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За неправдиве повідомлення про замінування йому загрожує від 2-х до 6 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у столиці через повідомлення про замінування на близько пів години закривали станцію метро “Майдан Незалежності”.