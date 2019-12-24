Анонім неправдиво повідомив про мінування станції метро у центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У столиці через повідомлення про замінування на близько пів години закривали станцію метро "Майдан Незалежності". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".
Так, близько 12:45 у метрополітені повідомили, що станцію "Майдан Незалежності" і пересадку було зачинено на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування.
Близько 13:15 станцію знову відкрили для пасажирів, як і пересадку.
"Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - зазначили у КП.
Наразі метрополітен працює у звичайному режимі.
Нагадаємо, у Києві затримали зловмисників, які протягом трьох місяців "мінували" торговий центр.