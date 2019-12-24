Аноним ложно сообщил о минировании станции метро в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В столице из-за сообщения о заминировании на около получаса закрывали станцию метро "Майдан Независимости". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
Так, около 12:45 в метрополитене сообщили, что станцию "Майдан Независимости" и пересадку было закрыто на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании.
Около 13:15 станцию вновь открыли для пассажиров, как и пересадку.
"Взрывоопасные предметы не обнаружено", - отметили в КП.
Сейчас метрополитен работает в обычном режиме.
Напомним, в Киеве задержали злоумышленников, которые в течение трех месяцев "минировали" торговый центр.