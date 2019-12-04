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В Днепре задержали наркобанду с оборотом в 1,5 кг метамфетамина в неделю

В Днепре задержали наркобанду с оборотом в 1,5 кг метамфетамина в неделю

Киев  •  УНН

 • 23380 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Днепре задержали организатора преступной деятельности, который был одним из главных распределителей метамфетамина в регионе. Организатор с братом и другими участниками наркогруппы сбывали 1,5 килограмма психотропного вещества в неделю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

"Было установлено, что к преступной деятельности причастны жители Днепра в возрасте 28-37 лет. Организатор привлек к делу родного брата и еще нескольких человек, с которыми наладил изготовление и распространение психотропного вещества - метамфетамина. Известно, что брат лидера изготавливал товар в одном из сел области. Сбывали психотропное вещество злоумышленники в крупных размерах - 1,5 килограмма за неделю. Цена 1 грамма - 700-800 гривен. Установлено, что 37-летний главарь наркодилеров пока был одним из "главных" в регионе по распределению метамфетамина", - говорится в сообщении.

Указано, что, получив решение суда, следователи полиции ГУНП, при силовой поддержке бойцов полиции особого назначения, провели десять санкционированных обысков по месту жительства фигурантов наркогруппировки и по адресам сбыта.

"Во время мероприятий у организатора преступного бизнеса выявлено слип-пакеты с кристаллическим веществом и сверток с измельченным веществом, предварительно - метамфетамин и марихуана. В его автомобиле обнаружено почти 95 тыс. гривен, черновые записи, мобильные телефоны и удостоверения, похоже на служебное удостоверение работника полиции, а также несколько государственных номерных знаков. Само транспортное средство, номера на котором не совпадали с указанными в техпаспорте, помещено на штраф-площадку. Еще у одного активного участника группы изъято 62 тыс. гривен, оружие, средства, предназначенные для употребления наркотиков, и удостоверение, похожее на полицейское. В настоящее время в порядке ст.208 УПК Украины задержан лидер наркодилеров", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что сейчас готовится объявление подозрения организатору преступной деятельности и избрание меры пресечения. После проведения экспертиз будут проведены дальнейшие следственные действия.

Также работники внутренней безопасности проверяют возможную причастность к деятельности разоблаченных лиц сотрудников полиции, с целью привлечения их к ответственности.

"По материалам внутренней безопасности военной прокуратурой Южного региона Украины было начато уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, которое впоследствии передано в следственное управление ГУНП в Днепропетровской области", - отметили в пресс-службе.

Санкция ч.2 ст.307 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 с конфискацией имущества.

Напомним, в Донецкой области изъяли партию наркотиков на полтора миллиона гривен.

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