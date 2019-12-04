У Дніпрі затримали наркобанду з оборотом у 1,5 кг метамфетаміну в тиждень

"Було встановлено, що до злочинної діяльності причетні мешканці Дніпра, віком 28-37 років. Організатор залучив до справи рідного брата та ще кількох осіб, з якими налагодив виготовлення та розповсюдження психотропної речовини – метамфетаміну. Відомо, що брат лідера виготовляв товар в одному з сіл області. Збували психотропну речовину зловмисники у великих розмірах – 1,5 кілограми за тиждень. Ціна 1 грама – 700-800 гривень. Встановлено, що 37-річний ватажок наркодилерів наразі був одним з "головних" у регіоні по розподілу метамфетаміну", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що, отримавши ухвалу суду, слідчі поліції ГУНП, за силової пітримки бійців поліції особливого призначення, провели десять санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів наркогрупи та за адресами збуту.

"Під час заходів у організатора злочинного бізнесу виявлено сліп-пакети з кристалічною речовиною та згорток з подрібненою речовиною, попередньо - метамфетамін та марихуана. У його автомобілі виявлено майже 95 тисяч гривень, чорнові записи, мобільні телефони та посвідчення, схоже на службове посвідчення працівника поліції, а також кілька державних номерних знаків. Сам транспортний засіб, номери на якому не співпадали із зазначеними в техпаспорті, поміщено на штраф-майданчик. Ще в одного активного учасника групи вилучено 62 тисячі гривень, зброю, засоби, призначені для вживання наркотиків, та посвідчення, схоже на поліцейське. На теперішній час в порядку ст.208 КПК України затримано лідера наркодилерів", - додали у пресслужбі.

Зазначається, що зараз готується оголошення підозри організатору злочинної діяльності та обрання запобіжного заходу. Після проведення експертиз будуть проведені подальші слідчі дії.

Також працівники внутрішньої безпеки перевіряють можливу причетність до діяльності викритих осіб співробітників поліції, з метою притягнення їх до відповідальності.

"За матеріалами внутрішньої безпеки військовою прокуратурою Південного регіону України було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, яке згодом передано до слідчого управління ГУНП у Дніпропетровській області", - зазначили у пресслужбі.

Санкція ч.2 ст.307 КК України передбачає покарання, у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Донеччині вилучили партію наркотиків на півтора мільйони гривень.