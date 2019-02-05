В Днепре обнаружили тело утопленника

"Полчаса назад подняли тело одного утопленника, поиски еще двух человек в дальнейшем продолжаются", - отметила Рубан.



Ранее в ГСЧС сообщали, что 2 февраля в 17:52 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о том, что на реке Днепр в пгт. Козин человек на моторной лодке отправился забирать с острова двух товарищей (примерно в 17:00) и не вернулся. Телефонную связь с ним установить не удалось.



Спасатели обследовали акваторию и место на острове, где вероятнее всего могли находиться мужчины, но ни лодку, ни мужчин не обнаружили.



По состоянию на 9:00 4 февраля от ГУ ДСНС Украины в Киевской области на поиски пропавших были привлечены 30 человек личного состава, от ГП МРЦ - 7 человек, спасателей г. Украинка - 3 человека и 2 лодки. Также с целью более тщательного обследования территории в районе поисков ГСЧС дополнительно было предоставлено вертолет Ми-8.



Напомним, в Мариуполе нашли пропавшую без вести девушку.