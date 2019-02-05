У Дніпрі виявили тіло потопельника

"Півгодини тому підняли тіло одного потопельника, пошуки ще двох осіб надалі тривають", - зазначила Рубан.



Раніше у ДСНС повідомляли, що 2 лютого о 17:52 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро в смт. Козин чоловік на моторному човні вирушив забирати з острова двох товаришів (приблизно о 17:00) та не повернувся. Телефонний зв’язок з ним встановити не вдалось.



Рятувальники обстежили акваторію та місце на острові, де найімовірніше могли знаходитись чоловіки, але ні човен, ні чоловіків не виявили.



Станом на 9:00 4 лютого від ГУ ДСНС України у Київської області на пошуки зниклих осіб було залучено 30 чоловік особового складу, від ДП МРЦ — 7 чоловік, рятувальників м. Українка – 3 чоловіки і 2 човни. Також з метою ретельнішого обстеження території в районі пошуків ДСНС додатково було надано гелікоптер Мі-8.



Нагадаємо, у Маріуполі знайшли зниклу безвісти дівчину.