В Днепре разоблачена мощная нарколаборатория с рекордной партией амфетамина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. На базе промышленного предприятия в Днепре разоблачена мощная нарколаборатория. Изъята рекордная партия амфетамина общим весом около 120 кг. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
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"Совместными скоординированными действиями Святошинской окружной прокуратуры города Киева, Департаментов противодействия наркопреступности и киберполиции Нацполиции Украины, Святошинского управления полиции ГУ НП в г. Киеве, а также других подразделений ГУ НП в г. Киеве и Нацполиции Украины, ликвидирована деятельность межрегиональной преступной группы и задержано 8 ее участников, которые занимались промышленным производством и массовым сбытом психотропного вещества амфетамин в особо крупных размерах (ч. ч. 2, 3 ст. 307 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что спецоперация проводилась в 4 регионах Украины, в частности в Киеве, а также на территории Киевской, Черкасской и Днепропетровской областей.
"Согласно материалам следствия, участники преступной группы на базе промышленного предприятия в г. Днепр организовали лабораторию по изготовлению психотропного вещества "амфетамин", а также занимались его массовым сбытом через Telegram канал и интернет-магазин "KLANAMFA" по всей территории Украины", - отмечается в сообщении.
По оперативным данным, ежемесячно преступная группа производила и сбывала от 250 до 300 кг амфетамина. Оплата за "товар" осуществлялась с помощью криптовалюты, которая в дальнейшем обналичивалась.
"В ходе обысков, проведенных 12 апреля 2021 года по месту жительства фигурантов, в их автомобилях, а также в помещении нарколаборатории изъята рекордная партия амфетамина общим весом около 120 кг, свыше 1 тонны прекурсоров, промышленное оборудование, предметы, похожие на боевое оружие и боеприпасы. Также изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи о количестве сбытых наркотиков и расчеты в биткоинах", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщают, что одновременно прекращена деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков.
"По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот денежных средств от продажи психотропных веществ может составлять от 100 до 120 миллионов гривен", - информируют в прокуратуре.
Отмечается, что в настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 8 человек, которым готовится сообщение о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Дополнение
Правоохранители сообщили о подозрении 24-летнему уроженцу Запорожской области, который, работая таксистом в Киеве, сбывал наркотики.
В Киеве во время задержания группы наркоторговцев изъяли 2,5 кг марихуаны и 1 кг амфетамина.