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У Дніпрі викрито потужну нарколабораторію з рекордною партією амфетаміну

У Дніпрі викрито потужну нарколабораторію з рекордною партією амфетаміну

Київ • УНН

 • 30960 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. На базі промислового підприємства у Дніпрі викрито потужну нарколабораторію. Вилучено рекордну партію амфетаміну загальною вагою близько 120 кг. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Цитата:

"Спільними скоординованими діями Святошинської окружної прокуратури міста Києва, Департаментів протидії наркозлочинності та кіберполіції Нацполіції України, Святошинського управління поліції ГУ НП в м. Києві, а також інших підрозділів ГУ НП в м. Києві та Нацполіції України, ліквідовано діяльність міжрегіональної злочинної групи та затримано 8 її учасників, які займалися промисловим виробництвом та масовим збутом психотропної речовини амфетамін у особливо великих розмірах (ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що спецоперація проводилася у 4 регіонах України, зокрема у місті Києві, а також на території Київської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

"Згідно з матеріалами слідства, учасники злочинної групи на базі промислового підприємства у м. Дніпро організували лабораторію з виготовлення психотропної речовини "амфетамін", а також займалися його масовим збутом через Telegram-канал та інтернет-магазин "KLANAMFA" по всій території України", - зазначається в повідомленні.

За оперативними даними, щомісяця злочинна група виготовляла та збувала від 250 до 300 кг амфетаміну. Оплата за "товар" здійснювалась за допомогою криптовалюти, яка в подальшому обготівковувалась.

"У ході обшуків, проведених 12 квітня 2021 року за місцями проживання фігурантів, в їхніх автомобілях, а також в приміщенні нарколабораторії вилучено рекордну партію амфетаміну загальною вагою близько 120 кг, понад 1 тонну прекурсорів, промислове обладнання, предмети, схожі на бойову зброю та боєприпаси. Також вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, "чорнові" записи про кількість збутих наркотиків та розрахунки у біткоїнах", - йдеться в повідомленні.

В пресслужбі повідомляють, що одночасно припинено діяльність інтернет-магазину з продажу наркотиків.

"За попередніми підрахунками, щомісячний обіг грошових коштів від продажу психотропних речовин може становити від 100 до 120 мільйонів гривень", - інформують в прокуратурі.

Зазначається, що на теперішній час у порядку ст. 208 КПК України затримано 8 осіб, яким готується повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Доповнення

Правоохоронці повідомили про підозру 24-річному уродженцю Запорізької області, який працюючи таксистом у Києві, збував наркотики.

У Києві під час затримання групи наркоторговців вилучили 2,5 кг канабісу та 1 кг амфетаміну.

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