Збував канабіс та амфетамін "з рук в руки": у Києві викрили таксиста-наркодилера

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"Оболонською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру 24-річному уродженцю Запорізької області за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин з метою їх подальшого збуту (ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України)", - інформують в прокуратурі.

Деталі

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що хлопець, який приїхав в Київ на заробітки з Запоріжжя, влаштувався таксистом у службу таксі. Використовуючи орендоване авто молодик особисто збував замовникам наркотики, а саме канабіс та психотропні речовини – МДМА та амфетамін "з рук в руки".

Зловмисника викрили "на гарячому" та під час обшуку його автомобіля вилучено 29 згортків психотропних речовин та наркотичного засобу.

Повідомляється, що наразі тривають заходи з встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до цього злочину.



Що було раніше

Минулого тижня правоохоронці у Києві викрили та затримали наркодилера, у якого виявили кокаїну на 400 тисяч гривень. Наркотики зловмисник зберігав в орендованому гаражі. Оплату за свою роботу він отримував криптовалютою.



