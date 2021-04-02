Збував канабіс та амфетамін "з рук в руки": у Києві викрили таксиста-наркодилера
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру 24-річному уродженцю Запорізької області, який працюючи таксистом у Києві, збував наркотики. Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.
Цитата:
"Оболонською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру 24-річному уродженцю Запорізької області за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин з метою їх подальшого збуту (ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України)", - інформують в прокуратурі.
Деталі
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що хлопець, який приїхав в Київ на заробітки з Запоріжжя, влаштувався таксистом у службу таксі. Використовуючи орендоване авто молодик особисто збував замовникам наркотики, а саме канабіс та психотропні речовини – МДМА та амфетамін "з рук в руки".
Зловмисника викрили "на гарячому" та під час обшуку його автомобіля вилучено 29 згортків психотропних речовин та наркотичного засобу.
Повідомляється, що наразі тривають заходи з встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до цього злочину.
Що було раніше
Минулого тижня правоохоронці у Києві викрили та затримали наркодилера, у якого виявили кокаїну на 400 тисяч гривень. Наркотики зловмисник зберігав в орендованому гаражі. Оплату за свою роботу він отримував криптовалютою.