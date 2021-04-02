Сбывал каннабис и амфетамин "из рук в руки": в Киеве разоблачили таксиста-наркодилера

Цитата:

"Оболонской окружной прокуратурой города Киева сообщено о подозрении 24-летнему уроженцу Запорожской области по факту незаконного хранения наркотических средств и психотропных веществ с целью их дальнейшего сбыта (ч.ч. 1, 2 ст. 307 УК Украины)", - информируют в прокуратуре.

Детали

Так, досудебным расследованием установлено, что парень, который приехал в Киев на заработки из Запорожья, устроился таксистом в службу такси. Используя арендованное авто молодой человек лично сбывал заказчикам наркотики, а именно каннабис и психотропные вещества - МДМА и амфетамин "из рук в руки".

Злоумышленника разоблачили "на горячем" и во время обыска его автомобиля изъяты 29 свертков психотропных веществ и наркотиков.

Сообщается, что сейчас продолжаются мероприятия по установлению других лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.



Что было раньше

На прошлой неделе правоохранители в Киеве разоблачили и задержали наркодилера, у которого обнаружили кокаин на 400 тысяч гривен. Наркотики злоумышленник хранил в арендованном гараже. Оплату за свою работу он получал криптовалютой.



