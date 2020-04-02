В Днепре тела умерших от коронавируса будут выдавать в закрытых гробах - Филатов

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 82646 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 99063 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102033 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101335 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109215 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97555 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104339 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106385 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131351 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Днепре тела умерших от коронавируса будут выдавать в закрытых гробах - Филатов

В Днепре тела умерших от коронавируса будут выдавать в закрытых гробах - Филатов

Киев  •  УНН

 • 20291 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Днепре на территории городских кладбищ выкопали 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Выдача их тел будет происходить в закрытых гробах. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов на своей страничке в Facebook, передает УНН.

“Мы готовимся к худшему. На территории городских кладбищ выкопано не 400, а уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков”, — написал Филатов.

Он также отметил, что все сотрудники моргов (судмедэксперты и санитары) обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, а также в ближайшее время будет запрещено проведение вскрытия умерших с подверженным заболеванием или подозрением на коронавирус.

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“Выдача тел умерших из моргов будет производится в закрытых гробах, тела в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции. На похоронах нельзя присутствовать более чем по одному лицу на территории в 10 квадратных метров”, — сообщил мэр.

Также по словам Филатова, больницы обеспечивают необходимыми лекарствами, экспресс-тестами на коронавирус и аппаратами ИВЛ, а со 2 марта анестезиологи и реаниматологи пройдут спецкурс обучения по борьбе с СOVID-19. В гостиницах “Астория” и “Днепропетровск” выделили 200 номеров для проживания врачей, задействованных в борьбе с эпидемией.

Напомним, что в Днепре на период карантина, начиная с 3 апреля, действует запрет на посещение парков, скверов, зеленых зон. Кроме того, в этот период запрещено делать громкие ремонты.

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