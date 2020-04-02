В Днепре тела умерших от коронавируса будут выдавать в закрытых гробах - Филатов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Днепре на территории городских кладбищ выкопали 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Выдача их тел будет происходить в закрытых гробах. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов на своей страничке в Facebook, передает УНН.
“Мы готовимся к худшему. На территории городских кладбищ выкопано не 400, а уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков”, — написал Филатов.
Он также отметил, что все сотрудники моргов (судмедэксперты и санитары) обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, а также в ближайшее время будет запрещено проведение вскрытия умерших с подверженным заболеванием или подозрением на коронавирус.
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“Выдача тел умерших из моргов будет производится в закрытых гробах, тела в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции. На похоронах нельзя присутствовать более чем по одному лицу на территории в 10 квадратных метров”, — сообщил мэр.
Также по словам Филатова, больницы обеспечивают необходимыми лекарствами, экспресс-тестами на коронавирус и аппаратами ИВЛ, а со 2 марта анестезиологи и реаниматологи пройдут спецкурс обучения по борьбе с СOVID-19. В гостиницах “Астория” и “Днепропетровск” выделили 200 номеров для проживания врачей, задействованных в борьбе с эпидемией.
Напомним, что в Днепре на период карантина, начиная с 3 апреля, действует запрет на посещение парков, скверов, зеленых зон. Кроме того, в этот период запрещено делать громкие ремонты.