В Днепре тела умерших от коронавируса будут выдавать в закрытых гробах - Филатов

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Днепре на территории городских кладбищ выкопали 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Выдача их тел будет происходить в закрытых гробах. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов на своей страничке в Facebook, передает УНН.