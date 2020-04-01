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5 марта, 18:37 • 82587 просмотра

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5 марта, 17:33 • 98966 просмотра

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В Днепре на период карантина запретили посещать парки и делать громкие ремонты

В Днепре на период карантина запретили посещать парки и делать громкие ремонты

Киев  •  УНН

 • 16316 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Днепре на период карантина, начиная с 3 апреля, действует запрет на посещение парков, скверов, зеленых зон. Кроме того, в этот период запрещено делать громкие ремонты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.

"С 9 утра 3 апреля все парки, скверы, зеленые зоны и пляжи будут закрыты для посещения. Их территорию оградят специальными лентами, а на входах установят предупредительные информационные стенды или объявления. Все городские зоны рекреации будут патрулировать представители полиции, Национальной гвардии Украины и "Муниципальной охраны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также специальная комиссия запретила проведение слишком громких ремонтов в многоквартирных домах. Исключением могут быть только новостройки, в которых заселены менее половины квартир. Жаловаться на несоблюдение этого запрета граждане могут в городскую инспекцию по благоустройству.

Вместе с тем, у контрольно-пропускных пунктов на въездах в город, где водителям и пассажирам автомобилей измеряют температуру, нанесут специальную дорожную разметку и установят соответствующие знаки.

"Кроме этого, во время несения караула на служебных авто правоохранители, работники ГСЧС и "Муниципальной охраны" через громкоговорители будут транслировать сообщения о правилах поведения горожан во время карантина и способах предотвращения заражения коронавирусом. Как известно, нарушителям правил карантина грозит штраф от 17 тыс. грн", - добавляется в сообщении.

Напомним, в восьми городах Днепропетровской области установили палатки на территории больниц, в которых будут принимать больных COVID-19 в случае массового поступления пациентов.

Украинские Национальные Новости

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