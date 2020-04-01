В Днепре на период карантина запретили посещать парки и делать громкие ремонты

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Днепре на период карантина, начиная с 3 апреля, действует запрет на посещение парков, скверов, зеленых зон. Кроме того, в этот период запрещено делать громкие ремонты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.