В Днепре на период карантина запретили посещать парки и делать громкие ремонты
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Днепре на период карантина, начиная с 3 апреля, действует запрет на посещение парков, скверов, зеленых зон. Кроме того, в этот период запрещено делать громкие ремонты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.
"С 9 утра 3 апреля все парки, скверы, зеленые зоны и пляжи будут закрыты для посещения. Их территорию оградят специальными лентами, а на входах установят предупредительные информационные стенды или объявления. Все городские зоны рекреации будут патрулировать представители полиции, Национальной гвардии Украины и "Муниципальной охраны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также специальная комиссия запретила проведение слишком громких ремонтов в многоквартирных домах. Исключением могут быть только новостройки, в которых заселены менее половины квартир. Жаловаться на несоблюдение этого запрета граждане могут в городскую инспекцию по благоустройству.
Вместе с тем, у контрольно-пропускных пунктов на въездах в город, где водителям и пассажирам автомобилей измеряют температуру, нанесут специальную дорожную разметку и установят соответствующие знаки.
"Кроме этого, во время несения караула на служебных авто правоохранители, работники ГСЧС и "Муниципальной охраны" через громкоговорители будут транслировать сообщения о правилах поведения горожан во время карантина и способах предотвращения заражения коронавирусом. Как известно, нарушителям правил карантина грозит штраф от 17 тыс. грн", - добавляется в сообщении.
Напомним, в восьми городах Днепропетровской области установили палатки на территории больниц, в которых будут принимать больных COVID-19 в случае массового поступления пациентов.