У Дніпрі на період карантину заборонили відвідувати парки та робити гучні ремонти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Дніпрі на період карантину, починаючи з 3 квітня, діє заборона на відвідування парків, скверів, зелених зон. Окрім того, на цей період заборонено робити гучні ремонти. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Дніпровської міської ради.
"Із 9-ї ранку 3-го квітня усі парки, сквери, зелені зони та пляжі будуть закриті для відвідування. Їхню територію огородять спеціальними стрічками, а на входах встановлять застережні інформаційні стенди або оголошення. Усі міські зони рекреації патрулюватимуть представники поліції, Національної гвардії України та "Муніципальної варти", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що також спеціальна комісія заборонила проведення занадто гучних ремонтів у багатоквартирних будинках. Винятком можуть бути лише новобудови, в яких заселена менш ніж половина квартир. Скаржитися на недотримання цієї заборони громадяни можуть до міської інспекції з питань благоустрою.
Разом з тим, біля контрольно-пропускних пунктів на в’їздах у місто, де водіям і пасажирам автівок вимірюють температуру, нанесуть спеціальну дорожню розмітку та встановлять відповідні знаки.
"Крім цього, під час несення варти на службових авто правоохоронці, працівники ДСНС і "Муніципальної варти" через гучномовці транслюватимуть повідомлення про правила поведінки містян під час карантину та способи запобігання зараженню коронавірусом. Як відомо, порушникам правил карантину загрожує штраф від 17 тис. грн", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, у восьми містах Дніпропетровської області встановили намети на території лікарень, у яких будуть приймати хворих на COVID-19 у разі масового надходження пацієнтів.