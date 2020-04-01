У Дніпрі на період карантину заборонили відвідувати парки та робити гучні ремонти

КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Дніпрі на період карантину, починаючи з 3 квітня, діє заборона на відвідування парків, скверів, зелених зон. Окрім того, на цей період заборонено робити гучні ремонти. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Дніпровської міської ради.