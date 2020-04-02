У Дніпрі тіла померлих від коронавірусу видаватимуть в закритих трунах - Філатов

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Дніпрі на території міських кладовищ викопали 600 могил під можливе поховання померлих від коронавірусу. Видача їх тіл відбуватиметься в закритих трунах. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.