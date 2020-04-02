У Дніпрі тіла померлих від коронавірусу видаватимуть в закритих трунах - Філатов
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Дніпрі на території міських кладовищ викопали 600 могил під можливе поховання померлих від коронавірусу. Видача їх тіл відбуватиметься в закритих трунах. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Ми готуємося до гіршого. На території міських кладовищ викопано не 400, а вже 600 могил під можливе поховання померлих від коронавірусу. Для зберігання тіл закуплена тисяча щільних пластикових мішків", - написав Філатов.
Він також зазначив, що всі співробітники моргів (судмедексперти і санітари) забезпечуються засобами індивідуального захисту, а також найближчим часом буде заборонено проведення розтину померлих, які хворіли або мали підозру на коронавірус.
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"Видача тіл померлих з моргів буде проводиться в закритих трунах, тіла в герметичних мішках і піддані дезінфекції. На похоронах не можна бути присутнім більш ніж по одній особі на території в 10 квадратних метрів", - повідомив мер.
Також за словами Філатова, лікарні забезпечують необхідними ліками, експрес-тестами на коронавірус і апаратами ШВЛ, а з 2 березня анестезіологи та реаніматологи пройдуть спецкурс навчання по боротьбі з СOVID-19. У готелях "Асторія" і "Дніпропетровськ" виділили 200 номерів для проживання лікарів, задіяних в боротьбі з епідемією.
Нагадаємо, що в Дніпрі на період карантину, починаючи з 3 квітня, діє заборона на відвідування парків, скверів, зелених зон. Крім того, в цей період заборонено робити гучні ремонти.