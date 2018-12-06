В Днепре во время урока умерла учительница
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В одной из школ Днепра умерла учительница. На момент смерти ей было 67 лет. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь ГУ Национальной полиции Украины в Днепропетровской области Анна Старчевская.
"Происшествие случилось 6 декабря. Женщина была 1951 года рождения. По факту смерти открытое уголовное производство с квалификацией "естественная смерть", - сообщила пресс-секретарь.
Как известно, женщина потеряла сознание во время урока. Врачи, приехавшие на место происшествия, констатировали смерть преподавательницы.
Напомним, в сентябре в одной из школ Волынской области во время урока физкультуры умер 6-летний ребенок.