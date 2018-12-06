У Дніпрі під час уроку померла вчителька
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У одній зі шкіл Дніпра померла вчителька. На момент смерті їй було 67 років. Про це повідомила УНН речник ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області Ганна Старчевська.
“Подія трапилася 6 грудня. Жінка була 1951 року народження. За фактом смерті відкрите кримінальне провадження з кваліфікацією “природна смерть”, — повідомила речниця.
Як відомо, жінка втратила свідомість під час уроку. Лікарі, що приїхали на місце події, констатували смерть викладачки.
Нагадаємо, у вересні в одній зі шкіл Волинської області під час уроку фізкультури померла 6-річна дитина.