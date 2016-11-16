В Днепре обстреляли трамвай
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Днепре вечером 15 ноября обстреляли трамвай, курсирующий по маршруту №9. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил заместитель городского головы Михаил Лысенко, передает УНН-Центр.
"Опять обстреляли электротранспорт. Напротив девятой городской больницы, вагон №1259", - говорится в сообщении.
Представитель ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская подтвердила информацию об обстреле трамвая в Днепре, который имел место 15 ноября.
"В связи с этим событием открыто уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Повторно будут проводиться следственные действия, поскольку во время проведения первоочередного обзора гильз не нашли. Выдвинуто предположение, что обстрел проводился пневматическим оружием", - сообщила А.Старчевская.
Напомним, что это уже третий случай "обстрела" общественного транспорта в Днепре.