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15 марта, 19:03 • 110770 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153977 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129839 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122938 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108466 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103373 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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В Днепре обстреляли трамвай

В Днепре обстреляли трамвай

Киев • УНН

 • 10473 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Днепре вечером 15 ноября обстреляли трамвай, курсирующий по маршруту №9. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил заместитель городского головы Михаил Лысенко, передает УНН-Центр.

"Опять обстреляли электротранспорт. Напротив девятой городской больницы, вагон №1259", - говорится в сообщении.

Представитель ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская подтвердила информацию об обстреле трамвая в Днепре, который имел место 15 ноября.

"В связи с этим событием открыто уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Повторно будут проводиться следственные действия, поскольку во время проведения первоочередного обзора гильз не нашли. Выдвинуто предположение, что обстрел проводился пневматическим оружием", - сообщила А.Старчевская.

Напомним, что это уже третий случай "обстрела" общественного транспорта в Днепре.

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