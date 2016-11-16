У Дніпрі обстріляли трамвай
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Дніпрі ввечері 15 листопада обстріляли трамвай, що курсує за маршрутом №9. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко, передає УНН-Центр.
"Знову обстріляли електротранспорт. Навпроти дев'ятої міської лікарні, вагон №1259", - йдеться у повідомленні.
Речник ГУНП в Дніпропетровській області Анна Старчевська підтвердила інформацію щодо обстрілу трамвая у Дніпрі, який мав місце 15 листопада.
“У зв’язку з цією подією відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 кримінального кодексу України. Повторно проводитимуться слідчі дії, оскільки під час проведення першочергового огляду гільз не знайшли. Висунуте припущення, що обстріл проводився пневматичною зброєю”, — повідомила А.Старчевська.
Нагадаємо, що це вже третій випадок "обстрілу" громадського транспорту у Дніпрі.