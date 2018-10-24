В Днепре неизвестный обстрелял маршрутку и троллейбус
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Сегодня, 24 октября, в Днепре неизвестный обстрелял из пневматического оружия троллейбус и маршрутку. Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.
"24 октября неизвестный из окна недостроя сделала два выстрела, предварительно из пневматической винтовки, в сторону троллейбуса и маршрутного такси. Пострадавших нет. Вследствие выстрелов в транспорта повреждены окна ", - рассказали в полиции.
Правоохранители добавили, что принимаются меры для установления и задержания стрелка.
По данному факту следственным было открыто уголовное производство по ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Напомним, во Львовской области был обстрелян пассажирский автобус, обошлось без пострадавших.