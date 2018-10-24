У Дніпрі невідомий обстріляв маршрутку та тролейбус
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Сьогодні, 24 жовтня, у Дніпрі невідомий обстріляв з пневматичної зброї тролейбус та маршрутку. Про це у мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
“24 жовтня невідома особа з вікна недобудови зробила два постріли, попередньо з пневматичної рушниці, в бік тролейбусу та маршрутного таксі. Постраждалих немає. Внаслідок пострілів у транспорта пошкоджені вікна”, — розповіли у поліції.
Правоохоронці додали, що вживаються заходи для встановлення та затримання стрільця.
За даним фактом слідчим було відкрито кримінальне провадження за ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна).
Нагадаємо, у Львівській області був обстріляний пасажирський автобус, обійшлося без потерпілих.