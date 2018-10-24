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У Дніпрі невідомий обстріляв маршрутку та тролейбус

У Дніпрі невідомий обстріляв маршрутку та тролейбус

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Сьогодні, 24 жовтня, у Дніпрі невідомий обстріляв з пневматичної зброї тролейбус та маршрутку. Про це у мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.

“24 жовтня невідома особа з вікна недобудови зробила два постріли, попередньо з пневматичної рушниці, в бік тролейбусу та маршрутного таксі. Постраждалих немає. Внаслідок пострілів у транспорта пошкоджені вікна”, — розповіли у поліції.

Правоохоронці додали, що вживаються заходи для встановлення та затримання стрільця.

За даним фактом слідчим було відкрито кримінальне провадження за ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна).

Нагадаємо, у Львівській області був обстріляний пасажирський автобус, обійшлося без потерпілих.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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