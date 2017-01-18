В Днепре любители зимнего купания готовились к Крещению

Так называемые "моржи" провели пробное погружение перед празднованием Крещения. Температура реки Днепр, куда ныряли граждане, в этот день, 18 января, составила три градуса выше нуля. Такое событие для днепровских "моржей" является традиционным.

Погружения прошло успешно для всех участников.

Отметим, сезон зимнего купания днепровские "моржи" открыли еще осенью.