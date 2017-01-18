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В Днепре любители зимнего купания готовились к Крещению

В Днепре любители зимнего купания готовились к Крещению

Киев • УНН

 • 17467 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 18 января. УНН. В Днепре местные любители зимнего курання ныряли в воду при температуре воздуха -6 ...- 8. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Так называемые "моржи" провели пробное погружение перед празднованием Крещения. Температура реки Днепр, куда ныряли граждане, в этот день, 18 января, составила три градуса выше нуля. Такое событие для днепровских "моржей" является традиционным.

Погружения прошло успешно для всех участников.

Отметим, сезон зимнего купания днепровские "моржи" открыли еще осенью.

Украинские Национальные Новости

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