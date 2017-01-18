У Дніпрі любителі зимового купання готувались до Водохреща
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 18 січня. УНН. У Дніпрі місцеві любителі зимового курання пірнали у воду при температурі повітря −6...-8. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так звані “моржі” провели пробне занурювання перед святкуванням Водохреща. Температура річки Дніпро, куди пірнали громадяни, цього дня, 18 січня, становила три градуси вище нуля. Така подія для дніпровських “моржів” є традиційною.
Занурювання пройшло успішно для всіх учасників.
Зазначимо, сезон зимового купання дніпровські “моржі” відкрили ще восени.