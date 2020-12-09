В Днепре из-за падения бетонной плиты погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Днепре на улице Паторжинского на мужчину упала бетонная плита, которая зажала его насмерть. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"9 декабря в 10:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Паторжинского в городе Днепр на мужчину упала бетонная плита", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия направлено дежурное отделение 1-й государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательную часть специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
"Прибыв к месту вызова, чрезвычайники под бетонной плитой обнаружили мужчину без признаков жизни. С помощью гидравлического инструмента чрезвычайники достали тело мужчины и передали сотрудникам Нацполиции", - информирует ГСЧС.
Также сообщается, что к проведению работ от ГСЧС привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Напомним, в результате падения плиты в Днепропетровской области погиб ребенок.