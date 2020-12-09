У Дніпрі через падіння бетонної плити загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Дніпрі на вулиці Паторжинського на чоловіка впала бетонна плита, яка затиснула його на смерть. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"9 грудня о 10:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Паторжинського в місті Дніпро на чоловіка впала бетонна плита", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місце події направлено чергове відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувальну частину спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
"Прибувши до місця виклику, надзвичайники під бетонною плитою виявили чоловіка без ознак життя. За допомогою гідравлічного інструменту надзвичайники дістали тіло чоловіка та передали працівникам Нацполіції", - інформує ДСНС.
Також повідомляється, що до проведення робіт від ДСНС залучалося 6 людей особового складу та 2 одиниці спецтехніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, внаслідок падіння плити на Дніпропетровщині загинула дитина.