В детском отделении Института рака из-за карантина возник дефицит доноров, проблему решили

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103577 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106185 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108147 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106869 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116215 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101578 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105873 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106762 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131665 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130495 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В детском отделении Института рака из-за карантина возник дефицит доноров, проблему решили

В детском отделении Института рака из-за карантина возник дефицит доноров, проблему решили

Киев  •  УНН

 • 22027 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В детском отделении Национального института рака (НИР) из-за карантина возник дефицит доноров крови. Такую информацию распространили и нашли базу доноров, которые живут поблизости. Об этом корреспонденту  УНН рассказал заведующий детского отделения НИР Сергей Павлик.

"В связи с эпидемической ситуацией, которая сейчас нагнетается, с паникой, с нарушением работы общественного транспорта - много доноров не могут, или беспокоятся доехать, чтобы сдать компоненты крови. Из-за этого возник дефицит. Он не слишком большой, но нас это насторожило. Поэтому попросили все наши возможные ресурсы задействовать - дали такой клич и люди быстро откликнулись и мы себе сделали такую небольшую базу ургентных доноров, которые живут вблизи нас. Там достаточно, более десяти человек каждой группы. Поэтому мы, в принципе, этот вопрос уже закрыли", - сказал Сергей Павлик.

Напомним, в Минздраве рассказали, что будет с запланированными операциями на период карантина.

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