В детском отделении Института рака из-за карантина возник дефицит доноров, проблему решили
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В детском отделении Национального института рака (НИР) из-за карантина возник дефицит доноров крови. Такую информацию распространили и нашли базу доноров, которые живут поблизости. Об этом корреспонденту УНН рассказал заведующий детского отделения НИР Сергей Павлик.
"В связи с эпидемической ситуацией, которая сейчас нагнетается, с паникой, с нарушением работы общественного транспорта - много доноров не могут, или беспокоятся доехать, чтобы сдать компоненты крови. Из-за этого возник дефицит. Он не слишком большой, но нас это насторожило. Поэтому попросили все наши возможные ресурсы задействовать - дали такой клич и люди быстро откликнулись и мы себе сделали такую небольшую базу ургентных доноров, которые живут вблизи нас. Там достаточно, более десяти человек каждой группы. Поэтому мы, в принципе, этот вопрос уже закрыли", - сказал Сергей Павлик.
Напомним, в Минздраве рассказали, что будет с запланированными операциями на период карантина.