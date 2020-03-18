У дитячому відділенні Інституту раку через карантин виник дефіцит донорів, проблему вирішили
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У дитячому відділенні Національного інституту раку (НІР) через карантин виник дефіцит донорів крові. Таку інформацію поширили і знайшли базу донорів, які живуть поблизу. Про це кореспонденту УНН розповів завідувач дитячого відділення НІР Сергій Павлик.
“У зв’язку з епідемічною ситуацією, яка зараз нагнітається, з панікою, з порушенням роботи громадського транспорту - багато донорів не можуть, або тривожаться доїхати, щоб здати компоненти крові. Через це виник дефіцит. Він не надто великий, але нас це насторожило. Тому попросили всі наші можливі ресурси задіяти - дали такий клич і люди швидко відкликнулися і ми собі зробили таку невеличку базу ургентних донорів, які живуть біля нас. Там достатньо, більше десяти людей кожної групи. Тому ми, в принципі, це питання вже закрили”, - сказав Сергій Павлик.
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