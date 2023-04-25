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В Disney начали второй этап сокращения работников

В Disney начали второй этап сокращения работников

Киев • УНН

 • 429032 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В понедельник в компании Disney началась вторая волна сокращений работников, которая должна охватить тысячи рабочих мест. Сокращения проводятся в рамках масштабной работы по сокращению 7 тысяч рабочих, для экономии денег компании, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Компания планирует сократить "несколько тысяч" рабочих мест до этого четверга, а после последнего этапа сокращений общее количество увольнений достигнет 4 тысяч, говорят в Disney.

Сокращения произойдут во всех бизнес-сегментах компании, включая Disney Entertainment, ESPN, Disney Parks, Experiences and Products.

Напомним

В феврале Disney объявила о плане сокращения штата, а также о реорганизации компании. Целью реорганизации является создание более рационального подхода к ведению бизнеса.

27 марта в Disney начали впервые сообщать работникам о сокращении. Второй этап происходит сейчас. А третий этап сокращений планируется провести перед началом летнего сезона.

Справка

По состоянию на 1 октября 2022 года в Disney работало около 220 тысяч человек, из которых примерно 166 тысяч - в США.

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