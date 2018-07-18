В ГФС рассказали, какие полномочия получит полиция на таможнях
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. ГФС и Нацполиция согласовали механизм действий для противодействия контрабанде, передает УНН со ссылкой на ГФС.
“Государственная фискальная служба Украины и Нацполиция разработали совместный алгоритм действий для реализации эксперимента по противодействию уклонению от уплаты таможенных платежей”, — говорится в сообщении.
Механизм содержит два блока: порядок доступа и круглосуточного пребывания представителей МВД в зонах таможенного контроля и возможности использования Автоматизированной системы таможенного оформления “Инспектор-2006”.
Суть первого раздела:
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- полицейские будут находиться в зонах таможенного контроля с соблюдением режима такой зоны и с письменного разрешения начальника таможенного поста, а в пунктах пропуска через государственную границу — также еще и по согласованию с начальником соответствующего органа Госпогранслужбы;
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- Нацполиция письменно будет сообщать таможне (по каждой будет закреплен координатор) о наличии оперативной информации о возможных случаях перемещения товаров с нарушением;
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- основанием для проведения осмотра (досмотра) грузов, автомобилей является письменное поручение в рамках уголовного производства;
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- при проведении осмотра (переосмотра) по инициативе правоохранителей будут применяться средства фото- и видеофиксации;
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- в акте о проведении осмотра (переосмотра) будут содержаться сведения о лицах, присутствовавших при его проведении, и их подписи.
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Что касается второго блока действий, то ГФС и МВД заключат совместное соглашение о предоставлении доступа к системе “Инспектор-2006”.
Фискалы также уточнили, что уже получили перечень должностных лиц Нацполиции, которым предоставят право находиться на таможнях. К концу недели этот перечень передадут в таможни.
Напомним, и.о. главы ГФС Мирослав Продан сообщил, что полиция сможет в режиме онлайн следить за всеми процессами, которые происходят во время таможенного оформления товаров.