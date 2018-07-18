У ДФС розповіли, які повноваження отримає поліція на митницях
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. ДФС та Нацполіція узгодили механізм дій для протидії контрабанді, передає УНН з посиланням на ДФС.
“Державна фіскальна служба України та Нацполіція розробили спільний алгоритм дій для реалізації експерименту щодо протидії ухиленню від сплати митних платежів”, — йдеться у повідомленні.
Механізм містить два блоки: порядок доступу та цілодобового перебування представників МВС у зонах митного контролю і можливості використання Автоматизованої системи митного оформлення “Інспектор-2006”.
Суть першого розділу:
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- поліцейські перебуватимуть у зонах митного контролю з дотриманням режиму такої зони та з письмового дозволу начальника митного поста, а в пунктах пропуску через державний кордон — також ще й за погодженням з начальником відповідного органу Держприкордонслужби;
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- Нацполіція письмово повідомлятиме митниці (за кожною буде закріплений координатор) про наявність оперативної інформації щодо можливих випадків переміщення товарів з порушенням;
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- підставою для проведення огляду (переогляду) вантажів, автомобілів є письмове доручення у рамках кримінального провадження;
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- при проведенні огляду (переогляду) за ініціативи правоохоронців застосовуватимуться засоби фото- та відеофіксації;
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- в акті про проведення огляду (переогляду) міститимуться дані про осіб, які були присутні під час його проведення, та їх підписи.
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Щодо другого блоку дій, то ДФС та МВС укладуть спільну угоду про надання доступу до системи “Інспектор-2006”.
Фіскали також уточнили, що вже отримали перелік посадових осіб Нацполіції, яким нададуть право перебувати на митницях. До кінця тижня цей перелік передадуть до митниць.
Нагадаємо, в.о. голови ДФС Мирослав Продан повідомив, що поліція зможе в режимі онлайн слідкувати за усіма процесами, які відбуваються під час митного оформлення товарів.