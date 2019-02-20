В ГФС рассказали, можно включить в налоговую скидку расходы на лечение

Напоминаем, воспользоваться правом для получения налоговой скидки по результатам 2018 можно до конца 2019 года.

Перечень расходов, разрешенных к включению в налоговую скидку определено п 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 НКУ. В частности, в налоговую скидку включается сумма средств, уплаченных налогоплательщиком в пользу учреждений здравоохранения для компенсации стоимости платных услуг по лечению такого налогоплательщика или члена его семьи первой степени родства, в том числе для приобретения лекарств (донорских компонентов, протезно -ортопедичних приспособлений, изделий медицинского назначения для индивидуального пользования инвалидов), а также сумму средств, уплаченных налогоплательщиком, признанного в установленном порядке инвалидом, в пользу протезно-ортопедич них предприятий, реабилитационных учреждений для компенсации стоимости платных услуг по реабилитации, технических и других средств реабилитации, предоставленных такому налогоплательщику или его ребенку-инвалиду в размерах, которые не перекрываются выплатами из фондов общеобязательного государственного социального медицинского страхования.



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Согласно п. 1 раздела хих НКУ, п 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 НКУ вступает в силу с 1 января года, следующего за годом, в котором вступит силу закон об общеобязательном государственном социальном медицинском страховании.



По состоянию на 1 января 2019 года закон об общеобязательном государственном социальном медицинском страховании в силу не вступил. Таким образом, налоговая скидка по расходам, понесенным в 2018 году налогоплательщиком в пользу учреждений здравоохранения для компенсации стоимости платных услуг по лечению такого налогоплательщика или члена семьи первой степени родства, в 2019 году по результатам 2018 года плательщикам не предоставляется .



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