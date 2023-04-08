В некоторых районах Херсона пропал свет
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В ряде районов Херсона пропал свет, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.
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"В некоторых районах Херсона пропал свет. Наши героические энергетики уже ремонтируют сети - скоро все восстановят", - говорится в сообщении.
Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин отметил, что свет пропал из-за российских оккупантов.
Напомним
За минувшие сутки противник совершил – 71 обстрел Херсонской области, выпустив 397 снарядов.