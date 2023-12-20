У девочки взрывная травма, еще с тремя детьми работают психологи: в ОГА рассказали о состоянии детей, пострадавших во время обстрела Херсона
В Херсоне 13-летняя девочка получила взрывную травму ноги во время вражеского обстрела, а психологи оказывают помощь трем другим детям, которые сейчас находятся в больнице вместе с матерями.
"Воровали дизтопливо из воинской части": осуждены трое военных, которых признали виновными в похищении военного имущества
Трех офицеров приговорили к 5 годам с испытательным сроком один год за создание "схемы" продажи излишков топлива на Яворовском полигоне по завышенным показателям. Фигуранты дела признали свою вину и возместили военным похищенные 6,2 тыс. литров горючего.
Украина получила 150 млн евро от ЕС на сельское хозяйство и восстановление
Украина получила 150 миллионов евро от ЕС на поддержку восстановления, включая инфраструктуру и сельское хозяйство, и еще 100 миллионов евро ожидается в 2024 году.
8-летняя девочка стала чемпионкой Европы по шахматам в блице
8-летняя вундеркинд Бодхана Сиванандан набрала 8,5/13 очков и победила в женской категории на чемпионате Европы по блицу, заняв 73-е место. Она опередила гроссмейстеров и сверстников, еще больше утвердив свою позицию как британской шахматной звезды.
В Крыму атаковали центр космической связи рф, повреждена техника - росСМИ
Два российских военных объекта в оккупированном Крыму были атакованы беспилотниками и ракетами, в результате чего был ранен офицер фсб и повреждены системы спутниковой связи.
Был Антон, а стал Тоней: в ГПСУ рассказали, как мужчина сменил пол, чтобы пересечь границу
Мужчина призывного возраста пытался пересечь украинскую границу по поддельным медицинским документам, которые идентифицировали его как женщину, чтобы уклониться от призыва на срочную военную службу.
Украина и партнеры запускают Таллиннский механизм по кибербезопасности: что предполагается
Украина создала Таллиннский механизм киберзащиты вместе с 10 другими странами, чтобы усилить свою киберзащиту и устойчивость, как объявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Группа имеет целью координировать действия с ЕС и НАТО и открыта для новых членов.
Правоохранители обнаружили международный наркосиндикат с прибылью в 135 миллионов гривен в год
Правоохранители разоблачили наркосиндикат, в состав которого входили 44 человека, изъяв наркотических веществ на сумму более 5 миллионов гривен. Группировка получала ежегодную прибыль в размере 135 миллионов гривен.
Французский сыр со стафилококком попал в Украину
Французский сыр "Реблошон", зараженный золотистым стафилококком, был импортирован в Украину, Бельгию и Испанию.
В Украине запустили куплю-продажу автомобилей в "Дія"
Украинская платформа "Дія" теперь предлагает услугу перерегистрации автомобилей в два клика для купли-продажи онлайн, что делает процесс более прозрачным и автоматизированным, устраняя потребность в посредниках и уменьшая коррупционные риски.