У девочки взрывная травма, еще с тремя детьми работают психологи: в ОГА рассказали о состоянии детей, пострадавших во время обстрела Херсона

Ночью в результате вражеской атаки на Херсон пострадали четверо детей. 13-летняя девочка получила взрывную травму, еще с тремя детьми работают психологи Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 13-летняя девочка получила взрывную травму и осколочное ранение ноги. Медики оказали ей помощь на месте. От госпитализации ребенка родители отказались.

А еще трое детей, 2, 4 и 9 лет, вместе с мамами сейчас находятся в больнице. Пообщался с семьями и врачами. Дети получают надлежащую медпомощь, к счастью, они не имеют ранений, но дети очень напуганы, с ними работают психологи, - говорится в сообщении.

Он также добавил, что во время вражеских ударов дети с родителями находились дома, смотрели мультфильмы и планировали как будут встречать Новый год. Их дома уничтожила россия.

Дал поручение оперативно закрыть выбитые окна и двери в квартирах пострадавших. Уговаривал родителей переселиться в более безопасные регионы. Надеюсь, теперь они точно прислушаются к советам. Враг коварен и не выбирает куда целиться, поэтому берегите себя и не подвергайте опасности своих детей, - резюмировал Прокудин.

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