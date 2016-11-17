В Госстатистики сообщили, сколько жилья принято в эксплуатацию с начала года

В январе-сентябре 2016 года в Украине принято в эксплуатацию 5 674,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Более половины (52,6%) общего объема жилья принято в эксплуатацию в домах с двумя и более квартирами, 47,2% - в одноквартирных домах и 0,2% - в общежитиях.

Следует добавить, что информация приведена без учета территории временно оккупированной территории АР Крым и части Донецкой и Луганской областей.

Напомним, эксперты считают, что жилье, а особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, возводимых надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ПАО "ХК" Киевгорстрой ", который имеет более чем 60-летнюю историю работы. Тем более, что по словам председателя правления - президента холдинга Игоря Кушнира, стоимость недвижимости, которую возводит компания, зафиксирована в гривне и другого быть не может.

"Цена у нас зафиксирована в гривне и по-другому не будет. Это и отличает "Киевгорстрой" - непосредственно мы не привязаны к доллару, за счет чего выиграем у других строительных компаний. Так, мы вынуждены в некоторых моментах поднимать цену, так как из-за курса доллара дорожают строительные материалы. Но если за последнее время доллар вырос в 3 раза, то стройматериалы подорожали только на 60% ", - отметил И.Кушнир.