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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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У Держстатистики повідомили, скільки житла прийнято в експлуатацію з початку року

У Держстатистики повідомили, скільки житла прийнято в експлуатацію з початку року

Київ • УНН

 • 3953 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. У січні-вересні 2016 року в Україні прийнято в експлуатацію 5 674,7 тис. квадратних метрів загальної площі житла. Про це УНН повідомляє з посиланням на статистичну інформацію оприлюднену Державною службою статистики.

У січні-вересні 2016 році в Україні прийнято в експлуатацію 5 674,7 тис. квадратних метрів загальної площі житла. Більше половини (52,6%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в будинках із двома й більше квартирами, 47,2% – в одноквартирних будинках і 0,2% - у гуртожитках.

Слід додати, що інформація наведена без урахування території тимчасово окупованої території АР Крим та частини Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, експерти вважають, що житло, а особливо новобудови, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо, в умовах нестабільності банківської системи.

Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має понад 60-річну історію роботи. Тим більше, що за словами голови правління - президента холдингу Ігоря Кушніра, вартість нерухомості, яку зводить компанія, зафіксована у гривні і іншого бути не може.

“Ціна у нас зафіксована в гривні і по-іншому не буде. Це і відрізняє "Київміськбуд“ - безпосередньо ми не прив’язані до долара, за рахунок чого виграємо у інших будівельних компаній. Так, ми змушені в деяких моментах піднімати ціну, тому що через курс долара дорожчають будівельні матеріали. Але якщо за останній час долар виріс в 3 рази, то будматеріали подорожчали тільки на 60%”, - наголосив І.Кушнір.

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