У Держстатистики повідомили, скільки житла прийнято в експлуатацію з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У січні-вересні 2016 року в Україні прийнято в експлуатацію 5 674,7 тис. квадратних метрів загальної площі житла. Про це УНН повідомляє з посиланням на статистичну інформацію оприлюднену Державною службою статистики.
У січні-вересні 2016 році в Україні прийнято в експлуатацію 5 674,7 тис. квадратних метрів загальної площі житла. Більше половини (52,6%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в будинках із двома й більше квартирами, 47,2% – в одноквартирних будинках і 0,2% - у гуртожитках.
Слід додати, що інформація наведена без урахування території тимчасово окупованої території АР Крим та частини Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, експерти вважають, що житло, а особливо новобудови, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо, в умовах нестабільності банківської системи.
Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має понад 60-річну історію роботи. Тим більше, що за словами голови правління - президента холдингу Ігоря Кушніра, вартість нерухомості, яку зводить компанія, зафіксована у гривні і іншого бути не може.
“Ціна у нас зафіксована в гривні і по-іншому не буде. Це і відрізняє "Київміськбуд“ - безпосередньо ми не прив’язані до долара, за рахунок чого виграємо у інших будівельних компаній. Так, ми змушені в деяких моментах піднімати ціну, тому що через курс долара дорожчають будівельні матеріали. Але якщо за останній час долар виріс в 3 рази, то будматеріали подорожчали тільки на 60%”, - наголосив І.Кушнір.