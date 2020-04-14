В Госспецсвязи зафиксировали в начале апреля более 1 тыс. DDoS-атак и киберинцидентов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Команда CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в период с 3 по 10 апреля зарегистрировала 1174 киберинцидентов. Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи, передает УНН.
"В рамках взаимодействия с центрами реагирования на компьютерные инциденты, участие в международном сотрудничестве в сфере реагирования на компьютерные угрозы, команда CERT-UA Госспецсвязи в период с 3 по 10 апреля зарегистрировала 1174 киберинцидента. Обработано 1168 инцидентов (в доменных зонах uagov - 1, uacom - 1162, fgov - 0, fcom - 5, из них запросов иностранных CERT - 1158)", - сообщили в службе.
Отмечается, что в течение указанного периода были усилены меры безопасности в работе 13 сайтов органов государственной власти, в частности сайта Луганской ОГА, Госспецсвязи, МВД, ГБР, Минэкономразвития, МИДа, Минрегиона, МОНа, Минздрава, НАБУ, СНБО, СБУ.
Кроме того, командой было зафиксировано 34 факта DDoS-атак. Среди них сайты СБУ, Офиса Президента Украины, ГБР, Госспецсвязи, НАБУ, Минэнерго.
Система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры зафиксировала 12645 подозрительных событий.
Среди них - попытки похищения информации - 469, сетевое сканирование - 2960, выявление сетевого трояна - 1454, Web-атаки - 418, выявление нестандартных протоколов или событий - 4517, попытки получения прав администратора - 2760, попытки получения прав пользователя - 67.
Как сообщалось в УНН, с 28 марта по 2 апреля было зафиксировано и устранено две кибератаки на сайт Службы безопасности Украины и 17 на сайт Офиса Президента Украины.