У Держспецзв’язку зафіксували на початку квітня понад 1 тис. DDoS-атак та кіберінцидентів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Команда CERT-UA Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у період з 3 по 10 квітня зареєструвала 1174 кіберінциденти. Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку, передає УНН.
"В рамках взаємодії з центрами реагування на комп’ютерні інциденти, участі у міжнародному співробітництві у сфері реагування на комп’ютерні загрози, команда CERT-UA Держспецзв’язку у період з 3 по 10 квітня зареєструвала 1174 кіберінциденти. Опрацьовано 1168 інцидентів (у доменних зонах uagov – 1, uacom – 1162, fgov – 0, fcom – 5; з них запитів іноземних CERT - 1158)", - повідомили у службі.
Зазначається, що протягом зазначеного періоду було посилено заходи безпеки у роботі 13 сайтів органів державної влади, зокрема сайту Луганської ОДА, Держспецзв’язку, МВС, ДБР, Мінекономрозвитку, МЗС, Мінрегіону, МОН, МОЗ, НАБУ, РНБО, СБУ.
Крім того, командою було зафіксовано 34 фактів DDoS-атак. Серед них на сайти СБУ, Офіс Президента України, ДБР, Держспецзв’язку, НАБУ, Міненерго.
Система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури зафіксувала 12645 підозрілих подій.
Серед них - спроби викрадення інформації – 469, мережеве сканування - 2960, виявлення мережевого трояна – 1454, Web-атаки – 418, виявлення нестандартних протоколів або подій – 4517, спроби отримання прав адміністратора – 2760, спроби отримання прав користувача - 67.
Як повідомлялося в УНН, з 28 березня по 2 квітня було зафіксовано та усунуто дві кібератаки на сайт Служби безпеки України та 17 на сайт Офісу Президента України.