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В Госпродпотребслужбе рассказали, что им мешает должным образом бороться с АЧС

В Госпродпотребслужбе рассказали, что им мешает должным образом бороться с АЧС

Киев  •  УНН

 • 13000 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Отечественные фермеры продолжают нести убытки из-за африканской чумы свиней. Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Эпизоотическая ситуация в стране остается достаточно напряженной. Особые убытки субъекты хозяйствования несут из-за африканской чумы свиней", - сказал он.

Мораторий на проверки бизнеса, введеный в Украине 3 года назад, является одной из причин распространения АЧС, отметил глава Госпродпотребслужбы.

"Ранее введенный мораторий на проверки субъектов хозяйствования несколько расхолодил и расслабил предпринимателей, в результате чего фиксируется увеличение случаев АЧС в стране", - сообщил В.Лапа.

Напомним, в Украине ситуация с АЧС критическая уже не первый год. Убытки, по подсчетам экспертов, в настоящее время превышают 1 млрд грн. С начала года в стране зафиксировано 140 вспышек болезни и до конца года их количество еще может возрасти.

Фермеры в эпидемии АЧС обвиняют государство и профильные контролирующие органы, которые не способны качественно противостоять распространению вируса.

В Госпродпотребслужбе, в свою очередь, сетуют на нехватку финансирования для противоэпизоотических мероприятий. В Верховной Раде, между тем, считают, что настоящая проблема службы не в финансах, а в кадрах и компетенции.

Добавим, что по словам нардепа С.Тригубенко, в 2017-м финансирование Госпродпотребслужбы увеличилось вдвое (с 56 в 2016 году до 113 млн грн). Однако, показатели заболеваемости АЧС отнюдь не упали, а только наоборот: в течение 2016-го был зафиксирован 91 случай болезни, тогда как с начала 2017 года зарегистрировано уже более 110 вспышек, уточнил политик.

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