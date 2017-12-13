У Держпроджспоживслужбі розповіли, що їм заважає належно боротися із АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Вітчизняні фермери продовжують зазнавати збитків через африканську чуму свиней. Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Епізоотична ситуація в країні залишається досить напруженою. Особливих збитків суб’єкти господарювання зазнають через африканську чуму свиней", - сказав він.
Мораторій на перевірки бізнесу, що був ведений в Україні 3 роки тому, є однією із причин поширення АЧС, зазначив очільник Держпродспоживслужби.
"Раніше запроваджений мораторій на перевірки суб’єктів господарювання дещо розхолодив і розслабив підприємців, у результаті чого фіксується збільшення випадків АЧС в країні", - повідомив В.Лапа.
Нагадаємо, в Україні ситуація із АЧС критична вже не перший рік. Збитки, за підрахунками експертів, наразі перевищують 1 млрд грн. З початку року в країні зафіксовано 140 спалахів хвороби і до кінця року їх кількість ще може зрости.
Фермери в епідемії АЧС звинувачують державу і профільні контролюючі органи, які не здатні якісно протистояти поширенню вірусу.
У Держпродспоживслужбі, в свою чергу, нарікають на брак фінансування для протиепізоотичних заходів. У Верховній Раді, тим часом, вважають, що справжня проблема служби не в фінансах, а в кадрах і компетенції.
Додамо, що за словами нардепа С.Тригубенка, у 2017-му фінансування Держпродспоживслужби збільшилося удвічі (з 56 в 2016 році до 113 млн грн). Однак, показники захворюваності АЧС аж ніяк не впали, а лише навпаки: протягом 2016 року було зафіксовано 91 випадок хвороби, тоді як з початку 2017 року зареєстроване вже більше 110 спалахів, уточнив політик.