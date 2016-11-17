В Госпогранслужбе выполнили все рекомендации в рамках визовой либерализации

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Госпогранслужбе отметили, что на сегодняшний день ведомство выполнило все рекомендации Европейского Союза в рамках визовой либерализации. Об этом сообщил во время брифинга помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, передает УНН.