В Госпогранслужбе выполнили все рекомендации в рамках визовой либерализации
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Госпогранслужбе отметили, что на сегодняшний день ведомство выполнило все рекомендации Европейского Союза в рамках визовой либерализации. Об этом сообщил во время брифинга помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, передает УНН.
"Пограничное ведомство выполнило все рекомендации Европейского Союза в рамках визовой либерализации и вводит лучшие практики управления границей. Пункты пропуска обустраиваются системами биометрического контроля и подключаются к базам данных Интерпола. Ведомство продолжает борьбу с коррупционными проявлениями", - отметил он.
Как сообщал УНН, 15 ноября представитель ГПСУ обсудил с послом Бельгии перспективы двустороннего сотрудничества .