У Держприкордонслужбі виконали усі рекомендації в рамках візової лібералізації
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Держприкордонслужбі зазначили, що на сьогодні відомство виконало усі рекомендації Європейського Союзу в рамках візової лібералізації. Про це повідомив під час брифінгу помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, передає УНН.
"Прикордонне відомство виконало усі рекомендації Європейського Союзу в рамках візової лібералізації та запроваджує найкращі практики управління кордоном. Пункти пропуску облаштовуються системами біометричного контролю та підключаються до баз даних Інтерполу. Відомство продовжує боротьбу з корупційними проявами", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, 15 листопада представник ДПСУ обговорив з послом Бельгії перспективи двостороннього співробітництва.