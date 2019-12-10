В Госгеокадастре не платят зарплаты - Милованов

"Недавно я написал о зарплатах в Геокадастре. Написал, что новости о невыплате не соответствуют действительности. В комментариях заметили, что таки не платят. А потом комментарии затерли. Скриншот поста и комментарии на фото. Вот дополнительная информация о причинах невыплаты аванса. Проблема несистемная. К сожалению, зависит от исполнителей на местах. Как вы знаете руководство Геокадастра на региональном уровне в процессе отстранения, и происходит проверка действий всех филиалов Геокадастра", - написал Милованов.

По его словам, Геокадастр выплатил аванс только аппарату, а на территориях не хватало остатков средств, так как уже были изменения в закон, заявку на открытие финансирования от Минагро кадастр не подал.

"Поэтому территории не смогли дать аванс. Приказ об утверждении подписан и предоставлен кадастру. Финансирование открыто. Все, территории, которые подали платежные поручения в Казначейство смогут получить заработную плату или уже получили", - отметил Милованов.

Напомним, министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщал, что реальная зарплата в Украине выросла за 9 месяцев 2019 года на 9,6%, и на 18% по сравнению с 2013 докризисным годом.