У Держгеокадастрі не платять зарплати – Милованов
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що в Геокадарстві не виплачують заробітну плату і зазначив, що території, які подали платіжні доручення, зможуть отримати зарплату чи вже отримали. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Нещодавно я написав про зарплати в Геокадастрі. Написав, що новини про невиплату не відповідають дійсності. В коментарях зауважили, що таки не платять. А потім коментарі затерли. Скріншот поста і коментар на фото. Ось додаткова інформація про причини невиплати авансу. Проблема несистемна. На жаль, залежить від виконавців на місцях. Як ви знаєте керівництво Геокадастру на регіональному рівні в процесі відсторонення, і відбувається перевірка дій всіх філій Геокадастру", - написав Милованов.
За його словами, Геокадастр виплатив аванс тільки апарату, а на територіях не вистачало залишків коштів, так як вже були зміни до закону, заявку на відкриття фінансування від Мінагро кадастр не подав.
"Тому території не змогли дати аванс. Наказ про затвердження підписано і надано кадастру. Фінансування відкрито. Всі, території, які подали платіжні доручення до Казначейства зможуть отримати заробітну плату чи вже отримали", - зазначив Милованов.
Нагадаємо, міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов повідомляв, що реальна зарплата в Україні зросла за 9 місяців 2019 року на 9,6%, і на 18% порівняно з 2013 докризовим роком.