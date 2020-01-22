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В Госэнергоэффективности рассказали, как заработать на возобновляемой энергетике в Украине

Киев • УНН

 • 31057 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В конце 2019 года агроиндустриальный холдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) ввел в эксплуатацию первую очередь комплекса по производству биогаза "Биогаз Ладыжин". Мощность энергетической генерации первой очереди комплекса составляет 12 МВт, что делает биогазовую станцию крупнейшей в Европе. Таких объемов электроэнергии хватит для одновременного энергообеспечения 35 тыс. семей, или около 40% мощностей агроиндустриального кластера МХП. О состоянии и перспективах производства биогаза в Украине на государственном и коммерческом уровне УНН рассказал директор Департамента возобновляемых источников энергии Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко.

В Госэнергоэффективности рассказали, как заработать на возобновляемой энергетике в Украине

Статистика. Биоэнергетическое направление в Украине активно развивается, говорит Шафаренко. Еще 5 лет назад в стране насчитывалось лишь 12 биогазовых установок с установленной мощностью 18 МВт. По состоянию на конец сентября 2019-го количество биогазовых установок возросло до 46, а их общая мощность - до 72 МВт.

"Динамика - очевидна. Только в 2019 году мы ввели около 4,5 тыс. МВт мощностей. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял 32 МВт", - говорит Шафаренко.

Как производится биогаз. Биогаз в Украине производится двумя путями, рассказал чиновник. Первый вариант - из отходов сельскохозяйственных культур.

"Так, как делает это компания МХП, недавно запустившая первую очередь комплекса по производству биогаза "Биогаз Ладыжин", - уточнил он.

На конец сентября 2019 года в Украине биогаз из отходов сельскохозяйственных культур производила 21 установка. Их установленная мощность - 49 МВт.

Второй путь - это производство биогаза с полигонов твердых бытовых отходов.

"Как вы знаете, в Украине очень много полигонов. Твердые бытовые отходы состоят из органики, и когда она распадается, то образует газ метан, который является очень взрывоопасным и вредит окружающей среде. Чтобы избежать пожаров и получить от этого прибыль, биогазовые установки устанавливают непосредственно на полигонах: делаются скважины, выкачивается газ, который затем сжигается в соответствующих установках и перерабатывается в электрическую энергию", - рассказал он.

На конец сентября 2019 года на украинских полигонах насчитывалось 25 биогазовых установок с установленной мощностью 23 МВт.

Коммерческая привлекательность для бизнеса. Бизнесу интересно вкладывать средства в развитие биоэнергетического направления, говорит Шафаренко.

"Такие проекты защищены законом, поскольку производство электроэнергии из биогаза гарантирует инвестору возврат инвестиций, через механизм "зеленых" тарифов. Зеленый тариф для биогаза на сегодня составляет 12,39 евроцента за киловатт-час", - рассказал он.

Кроме того, в июле 2019 года в Украине заработала система аукционов для распределения квот государственной поддержки производства электроэнергии. Ранее любой инвестор, который построил электростанцию, использующую возобновляемые источники энергии (солнце, ветер, биогаз и т.д.), имел право продать свою электроэнергию Государственному предприятию "Энергорынок" по "зеленому" тарифу, который выше обычного.

С момента установления "зеленого" тарифа такая цена для каждого инвестора зафиксирована в евро до 2030 года и меняется в соответствии с колебаниями курса валют.

"Такой механизм ввели, чтобы привлекать инвестиции в возобновляемую энергетику страны", - говорит Шафаренко.

Потенциал Украины. Украина - аграрная страна, поэтому биоэнергетическое направление является очень перспективным, считает чиновник. Во-первых, потому, что в стране есть большое количество сырья, необходимого для производства биогаза. Во-вторых, потому, что электрическая энергия, произведенная биогазовыми установками, является наиболее благоприятной для энергетической объединенной системы, аргументирует Шафаренко.

"Дело в том, что биогазовые установки способны производить электроэнергию не постоянной основе, тогда как производство солнечной и ветряной - зависит от погодных условий", - пояснил он.

Следовательно, сегодня перед Украиной стоит задача - выровнять показатели производства электроэнергии.

"Ведь в общей структуре солнечной энергии у нас почти 5 тыс. ГВт, а если брать биогаз и биомассу - это только по 70 МВт по каждому направлению, чего недостаточно", - говорит Шафаренко.

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