В Госдуме РФ назвали душевнобольными авторов карикатуры о катастрофе Ту-154
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике Владимир Крупенников (ЕР), комментируя карикатуру французского журнала Charlie Hebdo по катастрофе российского самолета Ту-154, заявил, что только психически нездоровые люди могут глумиться над трагедией, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Те люди, которые вот это делают, я считаю, что они душевнобольные просто, нездоровы. Потому что у любого нормального человека, каких бы он политических взглядов он ни был, к какой бы политической системе он не принадлежал ... но есть вещи, над которыми не глумятся. Есть общепринятые человеческие ценности. Я считаю, что все вот эти опусы ... мне этих людей жаль, они больные духовно, душевно, психически нездоровые люди ", - сказал В.Крупенников.
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко подчеркнул, что издание Charlie Hebdo давно вышло за рамки морали и этических норм.
"Они не просто продолжают разжигать и глумиться над какими-то понятиями святыми, а уже заходят за рамки общечеловеческих норм. Вот эта трагедия, к сожалению, она сделала какой-то водораздел не просто добра и зла, а каких-то сил ада и света", - сказал А. Ющенко.
Напомним, французский сатирический журнал Charlie Hebdo в своем новом выпуске от 28 декабря опубликовал карикатуры на крушение самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море.