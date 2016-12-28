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В Госдуме РФ назвали душевнобольными авторов карикатуры о катастрофе Ту-154

В Госдуме РФ назвали душевнобольными авторов карикатуры о катастрофе Ту-154

Киев • УНН

 • 14520 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике Владимир Крупенников (ЕР), комментируя карикатуру французского журнала Charlie Hebdo по катастрофе российского самолета Ту-154, заявил, что только психически нездоровые люди могут глумиться над трагедией, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Те люди, которые вот это делают, я считаю, что они душевнобольные просто, нездоровы. Потому что у любого нормального человека, каких бы он политических взглядов он ни был, к какой бы политической системе он не принадлежал ... но есть вещи, над которыми не глумятся. Есть общепринятые человеческие ценности. Я считаю, что все вот эти опусы ... мне этих людей жаль, они больные духовно, душевно, психически нездоровые люди ", - сказал В.Крупенников.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко подчеркнул, что издание Charlie Hebdo давно вышло за рамки морали и этических норм.

"Они не просто продолжают разжигать и глумиться над какими-то понятиями святыми, а уже заходят за рамки общечеловеческих норм. Вот эта трагедия, к сожалению, она сделала какой-то водораздел не просто добра и зла, а каких-то сил ада и света", - сказал А. Ющенко.

Напомним, французский сатирический журнал Charlie Hebdo в своем новом выпуске от 28 декабря опубликовал карикатуры на крушение самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море.

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