У Держдумі РФ назвали душевнохворими авторів карикатури щодо катастрофи Ту-154
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Заступник голови комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Володимир Крупенников (ЕР), коментуючи карикатуру французького журналу Charlie Hebdo щодо катастрофи російського літака Ту-154, заявив, що тільки психічно нездорові люди можуть глумитися над трагедією, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
"Ті люди, які ось це роблять, я вважаю, що вони душевнохворі просто, нездорові. Тому що у будь-якої нормальної людини, яких би він політичних поглядів не був, хоч би до якої політичної системи вона не належала... але є речі, над якими не глумляться. Є загальноприйняті людські цінності. Я вважаю, що всі ось ці опуси ... мені цих людей шкода, вони хворі духовно, душевно, психічно нездорові люди", - сказав В.Крупенников.
Заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики Олександр Ющенко наголосив, що видання Charlie Hebdo давно вийшло за рамки моралі та етичних норм.
"Вони не просто продовжують розпалювати і глумитися над якимись поняттями святими, а вже заходять за рамки загальнолюдських норм. Ось ця трагедія, на жаль, вона зробила якийсь вододіл не просто добра і зла, а якихось сил пекла і світла", - сказав О.Ющенко.
Нагадаємо, французький сатиричний журнал Charlie Hebdo в своєму новому випуску від 28 грудня опублікував карикатури на крах літака Ту-154 Міноборони Росії в Чорному морі.