В Госдепе рассказали о влиянии событий на Азове на энергетический сектор Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Вооруженное нападение российских пограничников на украинские лодки вблизи Керченского пролива должны вызывать у государств сомнения относительно России в качестве партнера. Об этом во время аудиоконференции в Брюсселе заявил помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Феннон, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос о том, какое влияние события в Керченском проливе имели энергетическую безопасность Европы, Феннон отметил, что действия России "вызвали вопросы в целом относительно понятия относительно надежности России как ответственного субъекта и как части международного сообщества".
"Мы говорили об общих ценностях, трансатлантические ценности, и это - еще одна иллюстрация того, что Россия не просто разделяет эти ценности, но полностью их отвергает. Я думаю, что мы должны принимать во внимание эти военные действия, когда страны рассматривают возможность установления относительного партнерства с таким субъектом ", - сказал он.
Как сообщал УНН, на фоне спора между Россией и Украиной вокруг Керченского пролива конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России, в том числе проекта "Северный поток-2", решение по которому может быть принято уже на этой неделе.