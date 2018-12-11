В Госдепе рассказали о влиянии событий на Азове на энергетический сектор Европы

Отвечая на вопрос о том, какое влияние события в Керченском проливе имели энергетическую безопасность Европы, Феннон отметил, что действия России "вызвали вопросы в целом относительно понятия относительно надежности России как ответственного субъекта и как части международного сообщества".

"Мы говорили об общих ценностях, трансатлантические ценности, и это - еще одна иллюстрация того, что Россия не просто разделяет эти ценности, но полностью их отвергает. Я думаю, что мы должны принимать во внимание эти военные действия, когда страны рассматривают возможность установления относительного партнерства с таким субъектом ", - сказал он.

Как сообщал УНН, на фоне спора между Россией и Украиной вокруг Керченского пролива конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России, в том числе проекта "Северный поток-2", решение по которому может быть принято уже на этой неделе.