В Госавиаслужбе предложили регистрировать беспилотники
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Государственная авиационная служба Украины предлагает ввести регистрацию всех беспилотных воздушных судов массой более 250 граммов. Об этом говорится в концепции регулирования направления беспилотных воздушных судов, которая обнародована на странице Госавиаслужбы в Facebook, передает УНН.
Согласно тексту Концепции, должны регистрироваться все коммерческие и некоммерческие БПС 1, 2 и 3 классов весом от 250 граммов.
Как сообщается, Госавиаслужба предлагает два вида классификации БПС. Первый — с максимальным взлетным весом. Таких четыре класса: нулевой — до 250 г, первый — от 250 г до 20 кг, второй — от 20 до 150 кг и третий — более 150 кг.
Также отмечается, что второй вид классификации — по типу управления. Он вводит три класса: класс “А” — ручной визуальный, “В” — ручной инструментальный и “С” — автономный.
Отмечается, что для нулевого класса БПС, как коммерческих, так и некоммерческих, предлагают не проводить регистрацию беспилотников. Однако каждый пилот или владелец, оператор БПС должен неукоснительно соблюдать правила безопасного использования такого ПС.
В концепции отмечается, что для первого класса БПС предлагается регистрация беспилотника онлайн. Для некоммерческого БПС предлагается не устанавливать специальные требования к дистанционному пилота, необходимо лишь пройти образовательную программу и онлайн-тест. Для управления коммерческим беспилотником первого класса пилот должен получить сертификат после обучения.
Кроме того, согласно информации, полеты некоммерческого беспилотника первого класса должны осуществляться в пределах визуального контакта или при участии с наблюдателя, исключительно днем на высоте до 120 м и в радиусе 500 м. Для коммерческого беспилотника предлагается установить те же правила, а в перспективе — получение разрешения на использование БПС.
Для второго класса БПС предлагается установить обязательную регистрацию в Госавиаслужбы, сертификацию типа/требования к летной годности, получение сертификата эксплуатанта.
Также отмечается, что для беспилотников третьего класса, будут установлены требования, как и для пилотируемых воздушных судов.
Напомним, 26 апреля Вооруженные Силы Украины испытывали беспилотный авиационный комплекс отечественного производства “Spectator-M” в районе проведения АТО.