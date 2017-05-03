У Державіаслужбі запропонували реєструвати безпілотники
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Державна авіаційна служба України пропонує ввести реєстрацію всіх безпілотних повітряних суден масою понад 250 грамів. Про це йдеться у концепції регулювання напряму безпілотних повітряних суден, яка оприлюднено на сторінці Державіаслужби в Facebook, передає УНН.
Згідно з текстом Концепції повинні реєструватись всі комерційні і не комерційні БПС 1, 2 і 3 класів вагою від 250 грамів.
Як повідомляється, Державіаслужба пропонує два види класифікації БПС. Перший — за максимальною злітною вагою. Таких чотири класи: нульовий — до 250 г, перший — від 250 г до 20 кг, другий — від 20 до 150 кг і третій — понад 150 кг.
Також зазначається, що другий вид класифікації — за типом керування. Він вводить три класи: клас “А” — ручний візуальний, “В” — ручний інструментальний і “С” — автономний.
Наголошується, що для нульового класу БПС, як комерційних, так і некомерційних, пропонують не проводити реєстрацію безпілотників. Проте кожен пілот або власник, оператор БПС повинен неухильно дотримуватися правил безпечного використання такого ПС.
У концепції зазначається, що для першого класу БПС пропонується реєстрація безпілотника онлайн. Для некомерційного БПС пропонується не встановлювати спеціальні вимоги до дистанційного пілота, необхідно лише пройти освітню програму і онлайн-тест. Для управління комерційним безпілотником першого класу пілот повинен отримати сертифікат після навчання.
Крім того, згідно з інформацією, польоти некомерційного безпілотника першого класу повинні здійснюватися в межах візуального контакту або за участі з спостерігача, виключно вдень на висоті до 120 м і в радіусі 500 м. Для комерційного безпілотника пропонується встановити ті ж правила, а в перспективі — отримання дозволу на використання БПС.
Для другого класу БПС пропонується встановити обов’язкову реєстрацію в Державіаслужбі, сертифікацію типу/вимоги до льотної придатності, отримання сертифікату експлуатанта.
Також зазначається, що для безпілотників третього класу, будуть встановлені вимоги, як і для пілотованих повітряних суден.
Нагадаємо, 26 квітня Збройні Сили України випробовували безпілотний авіаційний комплекс вітчизняного виробництва “Spectator-M” в районі проведення АТО.